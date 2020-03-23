Федеральная резервная система США, выполняющая функцию Центробанка страны, уже в третий раз за месяц существенно смягчила монетарную политику, увеличив объем стимулирующих мер на фоне пандемии коронавируса, передает РБК . «Пандемия причиняет огромные тяготы Соединенным Штатам и всему миру», — говорится в сообщении ФРС, опубликованном на ее сайте. Ее последние меры, как и все предыдущие, направлены на обеспечение продолжающегося кредитования американских домохозяйств и предприятий, декларируется в сообщении.

Покупки активов на вторичном рынке (казначейских облигаций правительства и обеспеченных ипотекой облигаций, выпускаемых тремя ипотечными агентствами США) на свеженапечатанные деньги будут производиться в неограниченном объеме — в тех объемах, которые необходимы для обеспечения «гладкого» функционирования рынков и доведения эффектов монетарной политики до широких финансовых условий в масштабах всей экономики. Неделю назад ФРС, понизив ключевую ставку фактически до нуля, объявила, что купит гособлигаций и ипотечных бумаг на сумму 700 млрд долларов.

За последнюю неделю баланс ФРС увеличился на 350 млрд долларов — до рекордных 4,7 трлн. С такой скоростью ФРС не наращивала активы даже во время глобального финансового кризиса 2008—2009 годов. Покупая облигации, ФРС понижает ставки в экономике и увеличивает потенциально доступные ресурсы банков для кредитования реального сектора.

Торги на американских биржах все равно открылись снижением основных индексов. Однако ставки по десятилетним госбумагам США снизились с 0,94% до 0,73% годовых.

ФРС также объявила целый ряд новых программ поддержки кредитования. В том числе будет создан новый фонд покупки корпоративных облигаций крупных американских работодателей — это беспрецедентный шаг по прямой поддержке компаний. Вводятся механизмы финансовой поддержки штатов и муниципалитетов. Совокупный объем нового финансирования составит на данном этапе 300 млрд долларов, для чего будет задействован стабилизационный фонд США. Наконец, в ближайшее время Федеральный резерв объявит о новой программе по поддержке кредитования малых и средних предприятий (Main Street Business Lending Program).

Власти США готовы осуществить вливания ликвидности на 4 трлн долларов из-за коронавируса Пакет мер, призванных простимулировать экономику США в период кризиса, обсуждается.

ФРС также заявила, что начнет предоставлять краткосрочную долларовую ликвидность (сроком на один день) участникам финансового рынка под нулевой процент.



Новые меры ФРС объявлены после того, как целый ряд американских инвестбанков понизили свои прогнозы по экономике США на первое полугодие 2020 года. В самых пессимистичных прогнозах ожидается, что ВВП США сократится во II квартале на 7—8%, чего не было даже в «великую рецессию» 2008 года. Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил на днях, что уровень безработицы в США может подскочить до 30% — это будет больше, чем даже во времена Великой депрессии 1930-х годов, а ВВП США может обрушиться вдвое на пике кризиса.