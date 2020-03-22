Федеральные власти США в рамках пакета мер по стимулированию экономики в свете распространения нового коронавируса готовы выделить примерно по 3 тыс. долларов на семью, а также около 110 млрд больницам. Об этом заявил в воскресенье министр финансов США Стивен Мнучин в эфире телеканала Fox Business .



Говоря о положениях законопроекта, согласование которого в настоящее время еще не завершено, Мнучин отметил: «Семья из четырех человек получит чек в среднем на 3 тысячи долларов». «Это поможет им продержаться», — сказал министр.

В числе других мер он назвал предоставление бизнесу кредитов на выгодных условиях, а также выплату расширенных пособий по безработице для «тех, кто остался без работы из-за коронавируса». «Мы обсуждаем, какой будет окончательная сумма. Мы хотим быть уверены, что у больниц есть средства», — констатировал он.

По словам Мнучина, пакет мер, о которых идет речь, рассчитан на 10—12 недель. Министр выразил надежду на то, что согласование законопроекта будет завершено в течение воскресенья и он будет одобрен в понедельник.

Власти США готовы осуществить вливания ликвидности на 4 трлн долларов из-за коронавируса Пакет мер, призванных простимулировать экономику США в период кризиса, обсуждается.

Говоря о текущих трудностях для экономики США, Мнучин подчеркнул: «Это не финансовый кризис, который будет продолжаться годами». На вопрос, началась ли в США рецессия, министр ответил: «Думаю, это технический вопрос, который в настоящих условиях не является слишком уж важным». Он также признал, что в текущем квартале «экономическая активность снизится».

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 26,7 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли не менее 340 человек.