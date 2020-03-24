Рубль укрепляется к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар терял 99 копеек, а евро — 27 копеек по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:15 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 78,65 рубля (минус 95 копеек), курс евро — 85,09 рубля (минус примерно 37 копеек).

Как комментировала перед открытием торгов заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, во вторник утром ожидается разнонаправленная динамика курса рубля или даже его небольшое укрепление на фоне роста цен на нефть. По ее словам, прогнозы по курсу доллара в 79—81 рубль и по курсу евро в 84—86 рублей остаются без изменений.

«Говорить об окончании девальвации российской валюты рано. С большой вероятностью нас ждет еще как минимум один мощный удар по нефтяным ценам и снижение суверенного рейтинга России. Поэтому среднесрочно на рубль мы смотрим негативно», — пояснял аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.