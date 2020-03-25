Банк России не будет применять к кредитным организациям меры за нарушения в представлении отчетности в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«В рамках мер поддержки деятельности кредитных организаций в условиях распространения коронавирусной инфекции Банк России принял решение вплоть до особого распоряжения не применять к кредитным организациям меры за нарушение порядка составления и сроков представления отчетности, установленной указанием Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», — отмечается в сообщении с уточнением, что это решение изложено в соответствующем письме Банка России.

«Формы отчетности, не упомянутые в письме Банка России, представляются в установленном указанием 4927-У порядке. В отношении отчетности, представляемой кредитными организациями — специализированными депозитариями, следует руководствоваться письмом Банка России от 20 марта 2020 № 015-54/2082», — указано в релизе.

Одновременно регулятор сокращает перечень статистической и иной информации, сбор которой запланирован во II квартале 2020 года в соответствии c программой обследований Банка России.

В случае необходимости ЦБ будет готов принять дополнительные послабления в отношении действующей отчетности кредитных организаций.



Кроме того, в целях увеличения периода для реализации кредитными организациями новых требований к отчетности совет директоров Банка России установил, что его указание «О внесении изменений в указание Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» вступают в силу с 1 апреля 2021 года. Исключение составит форма отчетности 0409310 «Сведения о предметах залога, принятых кредитными организациями в качестве обеспечения по ссудам», которая вступит в силу с 1 июля 2021 года.