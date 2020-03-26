Минфин в течение месяца должен проработать все соглашения с другими странами, чтобы вывод средств из РФ в офшоры облагался налогом не менее 15%. Об этом в четверг заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Что касается средств, которые выводятся в офшоры из нашей страны в виде дивидендных выплат, то здесь я поручаю Министерству финансов в течение месяца проработать все соглашения об избежании двойного налогообложения. Налог на дивиденды при их выводе за рубеж должен взиматься по ставке не ниже 15%», — сказал он.

Премьер также добавил, что проблемы в мировой экономике в связи с коронавирусом временные, они будут решены. «Уверен, что нынешние проблемы мировой экономики, которые спровоцированы коронавирусом, — явление временное, они будут решены. Поэтому уже сейчас важно принимать решения, которые ориентированы на будущее», — сказал он.

Как сообщалось, президент Владимир Путин предложил установить налог за перевод дивидендов на зарубежные счета в размере 15%. «Сейчас две трети таких средств, а по сути это доходы конкретных физических лиц, в результате разного рода схем так называемой оптимизации облагаются ставкой налога лишь в 2%», — сказал Путин. Глава государства считает такую ставку несправедливой в условиях общего подоходного налога в 13%.

