Повышение ставки налога на дивиденды затронет только транзитные юрисдикции и вступит в силу с 1 января 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы на официальном сайте Минфина.

«Изменения, которые планируются в части повышения ставки налога у источника на доходы в виде дивидендов и процентов, коснутся только так называемых транзитных юрисдикций. Как правило, компании в таких юрисдикциях созданы для целей применения пониженных ставок, установленных соглашениями об избежании двойного налогообложения», — отмечается в материалах.

По данным Минфина, повышение ставки относится в первую очередь к компаниям, зарегистрированным на Кипре и в ряде других аналогичных юрисдикций.

Сенатор оценил эффект налога за вывод средств в офшор для доходов регионов Об этом сообщил первый зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

«Указанные изменения не затронут процентных доходов, выплачиваемых по еврооблигационным займам, облигационным займам российских компаний, займам, предоставляемым иностранными банками», — говорится на сайте Минфина.

Планируется, что данные изменения вступят в силу с 1 января 2021 года и не будут распространяться на доходы, выплачиваемые из РФ в 2020 году, отмечают в Минфине.



Ранее президент Владимир Путин предложил установить налог за перевод дивидендов на зарубежные счета в размере 15%.