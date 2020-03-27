Каждая пятая компания в России намерена сократить зарплаты своим сотрудникам, чтобы противостоять шокам из-за падения курса рубля и последствий коронавируса, пишет РБК . Об этом говорится в исследовании Центра стратегических разработок. Опрос выявил самый высокий уровень неопределенности в финансовом секторе, недвижимости, транспорте и сфере обрабатывающих производств. Наибольший оптимизм наблюдается в секторе энергетики и добычи ресурсов.

Почти каждая третья опрошенная компания (29%) уже оптимизировала фонд оплаты труда: перевела сотрудников на удаленную работу с меньшей зарплатой, сократила штат и зарплаты, перевела часть работников на контракты; 40% планируют принять такие решения в будущем. Каждая вторая компания говорит, что планирует снизить численность сотрудников примерно на 13%, каждая пятая планирует снизить зарплаты.

В топ-5 тревог бизнеса входят именно финансовые риски: вероятность дальнейшего ослабления рубля, кассовых разрывов из-за падения выручки, подорожание импортного сырья, материалов и оборудования, рост производственных затрат в России, снижение внутреннего спроса.

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Каждая четвертая компания (26%) уже столкнулась с падением выручки, 44% прогнозируют снижение в будущем. Каждая вторая компания (56%) отмечает, что коронавирус повлияет на возможность исполнять обязательства по уже заключенным контрактам. Каждая вторая опрошенная компания (63%) заявила о риске банкротства. Запас прочности очень низкий: вероятность банкротств высока, если не произойдет каких-либо положительных изменений в ближайшие пару месяцев. Согласно данным исследования, 88% компаний считают необходимой мерой налоговые льготы.

По мнению экспертов, негативный эффект пандемии и связанных с ней ограничений для экономики будет волнообразным. Для некоторых секторов ущерб проявится в будущем: заказов станет меньше. Кроме льгот малому и среднему бизнесу (МСБ) точечные меры поддержки нужны и крупному, который обеспечивает МСБ контрактами.