Экономисты начали ухудшать прогнозы по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году из-за распространения коронавируса и падения цен на нефть, пишет РБК . Российской экономике не избежать рецессии: снижение ВВП может составить от 0,8% до 3%, следует из прогнозных оценок аналитиков. Официальный прогноз правительства по росту ВВП в текущем году — 1,9%, однако Минэкономразвития уже объявило, что представит обновленный прогноз к 9 апреля.

Российский ВВП по итогам года может сократиться на 2,5—2,8%, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Стоимость новых каникул (пяти рабочих дней, ставших нерабочими) можно было бы оценить в 900 млрд рублей, или 0,8% ВВП. Но в этот раз простой производств не будет сглажен усилением потребительского спроса, отмечает экономист. Так, ежедневные потери экономики в первую неделю апреля могут составить около 1,3—1,6 трлн рублей за всю неделю, подсчитал он, то есть порядка 1,3—1,5% ВВП в 2020 году. Такие каникулы не нужны компаниям и организациям, которые уже перешли на удаленную работу, а теперь будут вынуждены прекращать работу или платить сотрудникам за переработку, отмечает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Каникулы могут стоить бизнесу до 700 млрд рублей, которые государство компенсировать не собирается, оценил эксперт.

Промпроизводство из-за нерабочей недели может снизиться в апреле на 10% в годовом выражении, полагает главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. На потреблении эффект длинных выходных отразится в гораздо меньшей степени — оно может снизиться на 5% год к году, сказала Орлова. Если бы нерабочая неделя выпала полностью на март, это привело бы к двузначному падению промпроизводства в этом месяце в годовом выражении, оценил главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. С учетом того что вспышка коронавирусной инфекции еще не подавлена и возможны новые ограничительные меры, ING считает свой предыдущий прогноз по росту российской экономики на 0,5% нереалистичным, отметил Долгин. Теперь, по его словам, ING ожидает сокращения ВВП на 2—3% по итогам года.

Экономисты: нерабочая неделя грозит бизнесу расходами Выплаты за сверхурочную работу в выходные существенно увеличивают нагрузку на себестоимость производства.

Текущий прогноз британской консалтинговой компании Oxford Economics по России — минус 1,6% ВВП в 2020 году, сообщила старший экономист Oxford Economics Евгения Слепцова. Отправной точкой служит январский прогноз до падения цен на нефть и эффектов пандемии коронавируса (плюс 1,8%). Минус 1,8 п. п. дает падение нефти, а влияние вспышки заболевания еще больше — минус 1,9—2 п. п. Одновременно, по словам Слепцовой, плюс 0,3—0,4 п. п. к ВВП дадут фискальные меры поддержки экономики, объявленные российскими властями.

Институт международных финансов (IIF) 23 марта, до обращения Путина к россиянам, понизил свой прогноз по росту ВВП России до минус 1,3%. До пандемии и падения цен на нефть IIF прогнозировал рост ВВП России на 1,8% в 2020 году. «Ренессанс Капитал» пересмотрел свой прогноз по России уже 25 марта. По словам экономиста по России и СНГ Софьи Донец, промежуточный сценарий предусматривает снижение роста ВВП России до минус 0,8% год к году и мирового экономического роста до минус 2% год к году в 2020 году в случае пролонгированного действия глобальных мер по введению карантина.