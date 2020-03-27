Госзаказ в кризис выполняет две функции: обеспечить государство всем необходимым для борьбы с коронавирусом и поддержать экономику; председатель петербургского отделения «Деловой России» Дмитрий Панов на встрече президента Владимира Путина с бизнесом предложил поддержать малый и средний бизнес (МСБ) с помощью госзакупок: перенести на II квартал закупки у МСБ, запланированные на второе полугодие, разрешить их авансирование до 50—75%, а также докапитализировать региональные фонды и организации, поддерживающие предпринимателей, пишут «Ведомости» .

Путин перенос закупок на более ранние сроки поддержал, но призвал покупать только товары, которые потребуются в ближайшее время, иначе на складские услуги уйдет много денег.

Как объяснил Панов, долю авансирования необходимо увеличить, так как без авансов нельзя выполнять работу, платить зарплату; авансирование необходимо хотя бы на 30—40%, поддерживает вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова.

Путин назвал неплохой идею продления моратория на проверки МСБ Срок действия моратория на плановые проверки МСБ истекает в этом году.

Минфин уже разработал свой проект поддержки МСБ, который позволит госзаказчику не требовать обеспечения исполнения контракта при закупках у малого бизнеса; также чиновники хотят, чтобы деньги за госзаказ шли отечественным компаниям, обеспечение может достигать 30% суммы контракта.

По словам экспертов, такая мера должна поддержать малый бизнес: чтобы избежать остановки бизнеса, многие мелкие игроки захотят спрятаться на время под зонтик госконтрактов; также госзаказ — это возможность для малого и среднего бизнеса остаться на плаву, поддержка с его стороны позволит сохранить определенные рынки, занятость, зарплаты.