Российская валюта слабеет к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 24 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени прибавил 50 копеек. На 10:12 мск курс доллара повысился на 26 копеек и составил 77,73 рубля, а евро подорожал до 85,82 рубля (плюс 41 копейка).

Как комментировала перед открытием торгов заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, в пятницу утром курс рубля может укрепиться или снова показать разнонаправленную динамику. По ее словам, прогноз по курсу доллара снижается до 77—79 рублей, прогноз по курсу евро в 84—86 рублей сохраняется.

«Стабилизировался курс рубля. Но мы считаем, что это явление временное. Кроме внутреннего фактора снижения российской экономики мы все-таки ждем еще одной волны распродаж нефтяных котировок, что уведет курс пары доллар/рубль выше отметки 80», — пояснял аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.