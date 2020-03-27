Экономика России поcтрадает от пандемии коронавируса меньше, чем другие страны, благодаря своей закрытости и отсутствию перегрева, считает главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова.

«Это не первый кризис, в который мы входим условно подготовленными. Я помню, что в 2008 году, когда назревал глобальный кризис, мы тоже говорили, что у нас большие резервы, сбалансированный бюджет… нас тогда это, напомню, не спасло ни от сильной девальвации, ни от достаточно сильного спада экономики. Но тем не менее эти факторы по-прежнему с нами», — отметила во время онлайн-конференции в Frank RG Наталия Орлова.

Она напомнила, что с 2014 года российская экономика стала более закрытой, компании сокращали кредитное плечо, в итоге уровень корпоративного долга сейчас составляет примерно 50% ВВП, тогда как во многих других странах этот показатель достигает 150—200% ВВП.

«У нас есть население, которое кредитное плечо более активно использовало последние годы, но все-таки там уровень по ипотечной задолженности 7%, суммарно по розничному кредитования — 16%. Это не катастрофа», — считает Орлова.

По мнению главного экономиста Альфа-Банка, большая разница с 2008 годом сейчас — это плавающий курс рубля. «Сила кризиса 2008 и 2014 годов значительным образом определялась тем, что курс был фиксирован. Когда фиксированный курс, просадка экономики всегда сильнее», — уточнила она. Кроме того, экономика накануне кризиса часто находится в перегреве, добавляет Наталия Орлова. Так, накануне 2008 года разрыв выпуска (показывает, насколько экономика перегрета относительно своей долгосрочной траектории) был на уровне 6—8%, и просадка ВВП в 2009 году была аналогичной, в 2014 году разрыв выпуска составлял порядка 2%. Орлова подчеркнула, что в 2019 году разрыв выпуска был нулевым, что указывает на отсутствие перегрева в российской экономике.

«Это говорит о том, что, безусловно, если мировая экономика будет в очень жестком падении, российская экономика тоже пострадает, но все-таки, скорее всего, мы пострадаем существенно меньше, чем другие страны, в силу своей закрытости и отсутствия перегрева», — резюмировала она.

При этом, по словам главного экономиста Альфа-Банка, главным усугубляющим фактором сейчас могут стать настроения бизнеса. «Из-за того что российская экономика последние пять лет фактически стагнирует, у нас среднегодовой рост был 0,8%,.. я думаю, что у многих компаний есть, конечно, усталость, в некоторым смысле беспросветность», — отметила Орлова. По ее мнению, масштаб замедления экономики России будет связан не столько с эффектом от эпидемии, сколько с ухудшением настроений и изменением долгосрочных планов бизнеса, особенно некрупных компаний, для которых пандемия может стать «последним гвоздем».