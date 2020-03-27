Фондовые торги в РФ завершились в пятницу в глубоком минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи просел на 3,57% к уровню закрытия предыдущей сессии и составил 2 401,11 пункта. Индекс РТС рухнул на 6,07% — до отметки 955,34.

Котировки бумаг «Тинькофф» упали на 6,17%, «АЛРОСы» — на 5,89%, «ЛУКОЙЛа» — на 5,74%, ВТБ — на 4,31%, Сбербанка — на 4,09%, «Норильского никеля» — на 3,95%, «Газпрома» — на 3,86%, Московской биржи — на 1,13%, «Яндекса» — на 0,5%. Акции МТС подорожали на 1,42%.



Индексы Мосбиржи и РТС ускорили темпы падения вслед за ухудшением настроений за рубежом, констатирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Она объясняет, что, в частности, в США с фундаментальной точки зрения продажи были спровоцированы распространением коронавируса (Штаты стали страной с самым высоким уровнем заражения), некоторой неуверенностью в перспективе одобрения плана экономического стимулирования в палате представителей (завершающий этап), а также фиксацией прибыли. Продажи на европейских площадках ускорились на фоне пессимистичных настроений в США.



«Котировки Brent и WTI к вечеру ускорили темпы падения и теряли порядка 5—6,5%, выйдя за нижние границы краткосрочных боковиков. Так, фьючерсы на международный сорт опустились ниже отметки 25 долларов, а на американский упали ниже 22 долларов. В середине дня глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил о возможности заключения новой сделки ОПЕК+ для балансировки рынка в сотрудничестве с другими странами. Тем не менее к вечеру в Саудовской Аравии развеяли надежды рынка, заявив, что на данный момент не ведут переговоров по указанным вопросам. Ценовая война и неблагоприятные перспективы спроса продолжают давить на котировки», — прокомментировала Кожухова ситуацию на рынке нефти.