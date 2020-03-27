Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Ак Барс» на уровне «ruА-» и изменило прогноз по рейтингу с «позитивного» на «стабильный».

«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен умеренно высокой оценкой бизнес-профиля, адекватными оценками ликвидности, качества активов, достаточности капитала и рентабельности, а также удовлетворительной оценкой уровня корпоративного управления. Сильное позитивное влияние на уровень рейтинга оказывает высокая вероятность финансовой поддержки банка со стороны акционеров в случае необходимости», — отмечается в релизе агентства .



Контроль (более 75%) над деятельностью банка осуществляет правительство Республики Татарстан с участием менеджмента АО «Связьинвестнефтехим», напоминают в «Эксперт РА».



Между тем агентство вместе с наметившимися в 2019 году позитивными тенденциями в деятельности банка отмечает «происходящие в настоящее время изменения в операционной среде российских банков по причине нарастания турбулентности в российской и мировой экономике». «По нашему мнению, в среднесрочной перспективе смена фазы экономического цикла может затруднить поддержание показателей рентабельности банка на уровне 2019 года на фоне роста стоимости риска, а также оказывать давление на капитальную позицию. В связи с этим прогноз по рейтингу банка был изменен с «позитивного» на «стабильный», — поясняют аналитики.