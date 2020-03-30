Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 1,34% и составил 2 433,35 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,33%, до отметки 958,54 пункта.

Бумаги Сбербанка подорожали на 1,35%, Мосбиржи — на 1,49%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,24%, «Газпрома» — на 1,1%, «АЛРОСы» — на 3,02%.

Российский фондовый рынок в понедельник на противоречивом внешнем фоне смог продемонстрировать небольшой рост, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Так, продажам в российских акциях способствовала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent упал более чем на 10%, опустившись ниже 22 долларов за баррель. Поддержку же нашему рынку оказала ситуация на западных площадках. Несмотря на ситуацию на рынке энергоносителей, российские акции чувствовали себя достаточно уверенно, а индекс Мосбиржи смог продемонстрировать рост», — комментирует эксперт.

При этом техническая картина на графике индекса говорит в пользу продолжения снижения, добавляет Зварич.