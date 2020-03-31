Российские фондовые индексы завершили торговую сессию вторника положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 3,1% и составил 2 508,81 пункта. Индекс РТС увеличился на 5,83%, до отметки 1 014,44 пункта.

Бумаги Сбербанка подорожали на 2,2%, Мосбиржи — на 3,13%, «ЛУКОЙЛа» — на 4,81%, «Газпрома» — на 2,94%, «АЛРОСы» — на 8,99%.

Российский фондовый рынок смог продемонстрировать восходящую динамику, несмотря на нейтральный внешний фон, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Российский рынок достаточно спокойно отреагировал на ухудшение внешнего фона в течение дня, удержав позиции чуть ниже 2 500 пунктов по индексу Мосбиржи», — комментирует эксперт.

По его словам, для сигнализации продолжения коррекционного роста «быкам» необходимо преодолеть уровень 2 520 пунктов — сегодняшняя попытка оказалась неудачной.