Более половины россиян предпочитают не трогать бумажные купюры, свидетельствуют данные тематического опроса, которые представил Сбербанк.

Портал «Рамблер», входящий в экосистему Сбербанка, в период с 16 по 19 марта этого года провел опрос о том, каким образом россияне оплачивают товары и услуги. Респондентам задавали вопрос, сколько наличных у них в кармане. 36% опрошенных не имели наличных денег: они ответили, что пользуются картами, платят телефоном и т. п. У 32% с собой было от 50 до 500 рублей, чаще всего это сдача от последней покупки. Еще 32% респондентов сообщили, что наличные деньги у них в кошельке — все, что осталось от зарплаты, стипендии или пенсии. Среди респондентов 18% — это граждане в возрасте до 35 лет, 43% — в возрасте 36—50 лет и 39% — старше 50 лет.

Также опрос показал, что 42% опрошенных предпочитают безналичный способ оплаты в большинстве случаев и стараются не трогать бумажные деньги. Еще 9% признались, что стали гораздо чаще платить безналом из-за распространения коронавируса. 31% респондентов совершают платежи обоими способами в равной степени, а 18% редко используют банковские карты и «верят только в наличные».

При этом 54% опрошенных не принимают никаких мер гигиены после контакта с банкнотами и монетами, 26% стараются вымыть руки, если купюры были старыми, а 20% респондентов протирают руки антибактериальной салфеткой или гелем после того, как подержали наличные.

«Наличные всегда были источником повышенной опасности. Ведь банкноты, когда их передают из рук в руки, накапливают на себе все, что «обитало» на руках предыдущих хозяев, попутно доставляя бактерии уже новым владельцам купюр. Поэтому сами по себе банкноты — источники различных инфекций. После мобильного телефона это самая частая вещь, с которой мы контактируем. Вот почему крайне важно мыть руки, приходя домой, и использовать пластиковые карты или бесконтактные платежи», — комментирует медицинский директор DocDoc Вуада Мохамед Али.



В этой связи Сбербанк подчеркивает, что компании его экосистемы «СберМаркет» и Delivery Club следуют тренду, принимая сейчас только безналичную оплату заказов.

