• Режим нерабочих дней в России продлен до конца апреля, объявил глава государства Владимир Путин во время очередного обращения к гражданам по ситуации с коронавирусом. Президент России также отметил, что эпидемиологическая ситуация во всех регионах страны разная. Так, несмотря на все принимаемые меры, в Москве «переломить ситуацию пока не удается», но есть регионы, где еще не зафиксировано ни одного случая заболевания. По словам Путина, в таких субъектах достаточно «точечных» решений.



• Прогнозируемое сжатие экономики России на 0,8% в 2020 году, падение цен на нефть и пандемия коронавирусной инфекции окажут значительное давление на кредитное качество российских банков. Об этом говорится в обзоре рейтингового агентства S&P Global Ratings. Аналитики выделяют несколько каналов воздействия текущей стрессовой ситуации на банковский сектор в целом и финансовые институты в отдельности. Эксперты ожидают, что российские банки будут принимать дополнительные меры для предотвращения ухудшения качества активов, хотя объем принимаемых мер будет разным. Такие меры будут включать сокращение определенных видов кредитования, таких как потребительское кредитование, реструктуризацию кредитных портфелей и введение более строгих критериев для выдачи новых кредитов. Кроме того, в S&P оценили потенциальное влияние нового налога и ситуации на рынке на доходность вкладов.



• В Системе быстрых платежей (СБП) может появиться функция «попрошайки» денег, пишут СМИ, ссылаясь на источники на финансовом рынке. Информацию подтвердили в ЦБ и Национальной системе платежных карт (НСПК). Запуск функции денежных переводов по запросу получателя средств в СБП запланирован на III квартал 2020-го, рассказали источники. Сервис будет востребован прежде всего для переводов между счетами одного пользователя в разных банках, считают в НСПК. Там добавили, что «попрошайка» будет хорошим вариантом, когда клиенту нужно запросить конкретную сумму у нескольких пользователей: например, если требуется скинуться на покупку подарка или оплатить общий счет в ресторане.

• Крупнейшие российские банки наблюдают рост числа просьб граждан о кредитных каникулах. Опрошенные банкиры говорят о резком, иногда десятикратном увеличении числа обращений розничных клиентов в кол-центры по вопросам отсрочки платежей. До сих пор законных оснований требовать каникулы у граждан не было, но банки в добровольном порядке начали собирать такие заявки. Они требовали небольшой набор документов, подтверждающих, что заемщик действительно пострадал. Каждый банк вырабатывал перечень самостоятельно.