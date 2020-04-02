Прогнозируемое сжатие экономики России на 0,8% в 2020 году, падение цен на нефть и пандемия коронавирусной инфекции окажут значительное давление на кредитное качество российских банков. Об этом говорится в обзоре рейтингового агентства S&P Global Ratings.

Аналитики выделяют несколько каналов воздействия текущей стрессовой ситуации на банковский сектор в целом и финансовые институты в отдельности.

• Российские банки не подвержены чрезмерным кредитным рискам, связанным с нефтегазовым сектором, однако низкие цены на нефть и пандемия коронавируса, обусловившие начало рецессии в экономике, окажут давление на показатели маржи корпоративных эмитентов и доходы компаний нефтегазового сектора. Это означает, что объем средств, которые компании размещают в банках, может сократиться, что повлияет на профили фондирования и резервы ликвидности банков.

• Пандемия коронавируса окажет непосредственное влияние на сектора, ориентированные на потребление, такие как туризм, транспорт, развлечения, коммерческая недвижимость и розничная торговля непродовольственными товарами. Главным образом это будет обусловлено снижением потребительского спроса в связи с ограничительными мерами, введенными для борьбы со вспышкой коронавируса, и слабой динамикой роста реальной заработной платы. Кроме того, сектор коммерческой недвижимости, показатели которого, как правило, характеризуются высокой корреляцией с показателями секторов, упомянутых выше, скорее всего, будет испытывать аналогичное давление. В S&P отмечают, что предприятия малого и среднего бизнеса традиционно имеют меньшую способность управлять подобными рисками по сравнению с крупными компаниями.

По оценкам агентства, на долю транспортной отрасли и коммерческих секторов, характеризующихся высокой цикличностью (это, например, розничная торговля и сектор жилой недвижимости), приходится около 7% и 30% корпоративных кредитов российской банковской системы соответственно. Аналитики полагают, что краткосрочное влияние негативных факторов на банки будет контролируемым, принимая во внимание их значительный аккумулированный объем прибыли, а также уже введенные и планируемые дополнительные меры по ослаблению регуляторной нагрузки.

• Различные организации, включая банки, окажутся в новой для них стрессовой ситуации, обусловленной введением требований самоизоляции, социального дистанцирования и перехода к удаленному режиму работы. Эти факторы обусловят увеличение нагрузки на IT-системы, что может негативно отразиться на качестве обслуживания клиентов и стать проблемой для ряда организаций.

• Волатильность обменного курса не только ухудшает способность российских заемщиков, имеющих кредиты в иностранной валюте, обслуживать и погашать долговые обязательства, но и оказывает опосредованное влияние на других экономических агентов, например на физических лиц, чьи потребительские корзины включают высокую долю импортных товаров. Это приведет к повышению цен для конечных потребителей и отразится не только на уровне потребления (по причине сокращения располагаемых доходов), но и на способности заемщиков погашать банковские кредиты.

• Ухудшение способности заемщиков погашать кредиты окажет значительное влияние на сегмент необеспеченных розничных кредитов, поскольку такие кредиты сконцентрированы у населения с относительно низким уровнем дохода. По этой причине сектор необеспеченного розничного кредитования, в котором отмечались высокие темпы роста, может войти в фазу коррекции к середине 2020 года.

«Некоторые банки могут испытывать более сильное давление, чем другие, что будет определяться их подверженностью рискам, связанным с наиболее уязвимыми сегментами и отраслями, а также их способностью вести бизнес в текущих стрессовых условиях. Под давлением могут оказаться многие аспекты их деятельности, включая перспективы развития бизнеса, кредитное качество, показатели прибыльности и, возможно, ликвидности. Однако мы ожидаем, что правительство и Центральный банк Российской Федерации, как и в прошлом, будут оказывать своевременную поддержку банковской системе. Объемы и механизмы такой поддержки продолжают корректироваться соответствующими структурами», — указывают эксперты.

Они ожидают, что российские банки будут принимать дополнительные меры для предотвращения ухудшения качества активов, хотя объем принимаемых мер будет разным. Такие меры будут включать сокращение определенных видов кредитования, таких как потребительское кредитование, реструктуризацию кредитных портфелей и введение более строгих критериев для выдачи новых кредитов.

В НКР оценили устойчивость банковской системы при разных сценариях развития кризиса На текущий момент аналитики полагают, что в наиболее вероятный сценарий развития ситуации не приведет к сопоставимым с 2009 годом последствиям для банковской системы.

В S&P полагают, что рост кредитных портфелей российских банков может составить в этом году около 5% (без учета валютной переоценки) в связи со снижением деловой активности как в России, так и во всем мире. Агентство прогнозирует невысокий спрос на кредиты со стороны корпоративных заемщиков и более значительное снижение темпов роста в розничном сегменте вследствие действий регулирующего органа, направленных на снижение склонности банков к выдаче необеспеченных потребительских кредитов с повышенным уровнем риска. Эксперты также ожидают повышения процентных ставок по кредитам в качестве реакции на неблагоприятную экономическую ситуацию.

S&P прогнозирует увеличение объема проблемных кредитов в российском банковском секторе с примерно 8% в конце 2019 года до 15% к концу 2020-го, а также снижение прибыльности банков не менее чем на 50% в сравнении с уровнем 2019-го «вследствие постепенного ухудшения качества активов, нестабильности финансовых рынков и замедления темпов роста кредитования, особенно в розничном сегменте, характеризующемся традиционно высокими показателями прибыльности». «Влияние этих негативных факторов может быть еще более выраженным, если давление на макроэкономические показатели продолжит усиливаться», — предупреждают аналитики.



«В то же время накопленные банками запасы капитала и ликвидности, потенциальная экстраординарная государственная поддержка и ослабление требований регулятора позволят банковскому сектору, особенно крупным и системно значимым банкам, противостоять факторам стресса. Однако ситуация может быстро меняться», — заключают аналитики.