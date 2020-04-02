Крупнейшие российские банки наблюдают рост числа просьб граждан о кредитных каникулах, пишет «Коммерсант ». Опрошенные банкиры говорят о резком, иногда десятикратном, увеличении числа обращений розничных клиентов в кол-центры по вопросам отсрочки платежей. До сих пор законных оснований требовать каникулы у граждан не было, но банки в добровольном порядке начали собирать такие заявки. Они требовали небольшой набор документов, подтверждающих, что заемщик действительно пострадал. Каждый банк вырабатывал перечень самостоятельно.

Ранее Госдума приняла поправки, которые предусматривают предоставление кредитных каникул заемщикам, пострадавшим от пандемии коронавируса. В законе говорится, что граждане и предприниматели могут до 30 сентября 2020 года обратиться в банк с требованием установить кредитные каникулы сроком до шести месяцев при снижении дохода на 30% и более за предшествующий месяц по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год. Когда закон вступит в силу, банк не сможет отказать заемщику в кредитных каникулах, он должен их одобрить в течение пяти дней. А потом у заемщика будет три месяца на то, чтобы представить доказательства, что он пострадал от коронавируса.

Президент России предложил предусмотреть кредитные каникулы для граждан и ИП Президент России Владимир Путин предложил предусмотреть кредитные каникулы для граждан и индивидуальных предпринимателей. Об этом он заявил в ходе обращения к гражданам в связи с распространением коронавируса.

Как неофициально рассказывают в банках, из всех обращающихся за кредитными каникулами тех, у кого реально появились проблемы из-за пандемии, менее 1%.

По словам банкиров, желание заемщиков получить каникулы вполне понятно: на сэкономленные за полгода деньги можно сделать ремонт или погасить часть кредита, чтобы снизить ежемесячный платеж. Единственное, что должно остановить мнимых пострадавших, это тот факт, что если за три месяца доказательств болезни или ухудшения материального положения предоставлено не будет, то кредитный договор вступает в силу и включаются все обязательства и санкции. По словам банкиров, это значит, что такой заемщик не только должен будет выплатить все ежемесячные платежи и проценты за время каникул, но и получит штрафы и пени. Кроме того, у него будет испорчена кредитная история.