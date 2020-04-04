Банк «Россия» уведомляет клиентов о временном продлении обслуживания карт платежной системы «Мир» с истекшим сроком действия, следует из сообщения кредитной организации.

«В связи с введением всеобщего режима самоизоляции банк прикладывает все необходимые усилия для минимизации социальных контактов с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции. Банк продлевает обслуживание карт «Мир» со сроком действия до конца марта и апреля 2020 года. Держатели карт платежной системы «Мир», выпущенных банком «Россия», смогут весь апрель 2020 года использовать их после истечения срока действия без перевыпуска», — говорится в релизе.

При выполнении операций с помощью карт с истекшим сроком действия в банкоматах и терминалах сторонних банковских организаций возможны технические сбои. В случае отказа сторонним банком в проведении операции необходимо воспользоваться банкоматом другого банка или банка «Россия», заключили в финучреждении.