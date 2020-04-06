Российские фондовые индексы в понедельник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 1,35% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 606,89 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 2,26% и равнялся 1 073,61 пункта. На открытии рынок продолжит волну коррекционного роста, полагает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

«Минимальный блок важной статистики, выходящей на предстоящей неделе, где основное внимание будет уделено данным по заявкам на пособие по безработице в США, а также короткая неделя на западных площадках могут способствовать дальнейшему коррекционному росту», — комментирует эксперт. В случае сохранения позитивных настроений на внешних площадках в рамках сессии аналитик ожидает закрепления рынка выше 2 600 пунктов.

«В конце прошлой недели индекс Мосбиржи смог подняться выше 2 520 пунктов, что сигнализирует о возможности продолжения коррекционного роста с целью в диапазоне 2 700—2 750 пунктов», — поясняет Зварич.