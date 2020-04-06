Фондовые торги в РФ закрылись в понедельник уверенным повышением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 1,96% к уровню закрытия предыдущей сессии и составил 2 622,59 пункта. Индекс РТС вышел в плюс на 3,2% и завершил торги на отметке 1 083,43.

Бумаги «Тинькофф» прибавили в цене 10,21%, ВТБ — 4,96%, МТС — 4,48%, «АЛРОСы» — 3,1%, «Норильского никеля» — 2,93%, Сбербанка — 2,73%, «Яндекса» — 2,46%, Московской биржи — 1,77%, «Газпрома» — 0,7%. Акции «ЛУКОЙЛа» подешевели на 0,8%.



«Понедельник на российском фондовом рынке прошел в позитивном ключе: по крайней мере, в мире не случилось ничего плохого. Теперь это вполне себе повод для покупок. Встреча ОПЕК+ отложилась на конец недели, но и здесь инвестиционный мир не увидел рисков. И пока все более-менее стабильно, участники торгов покупают», — комментирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

Страны ОПЕК+ пока не могут прийти к предварительному консенсусу по индивидуальным объемам сокращения добычи нефти, сообщили ТАСС три источника в делегациях. Из-за неготовности предложения встреча была перенесена с 6 на 9 апреля, объясняют они.



Общая квота по сокращению добычи нефти может составить 10—15 млн баррелей в сутки, как и предлагали президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп. Между крупнейшими партнерами нет согласия по объему индивидуальных квот, отмечают собеседники ТАСС. По данным агентства Bloomberg, основные разногласия по калькуляции квот возникли между Россией и Саудовской Аравией. Кроме того, партнеры хотят, чтобы реальное участие в сокращении добычи приняли США и другие страны G20. Пока готовность к консультациям на эту тему выразили только Канада и Норвегия.