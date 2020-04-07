Сбербанк заработал в феврале 62,1 млрд рублей, а чистая прибыль января — марта увеличилась на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 218,7 млрд рублей. Такие данные квартальной отчетности по РСБУ приводятся в релизе кредитной организации.



Чистый процентный доход вырос на 11% относительно I квартала 2019 года и составил 331,7 млрд рублей. Рост показателя связан с наращиванием розничного кредитного портфеля и постепенным снижением стоимости ресурсов.



Чистый комиссионный доход вырос на 20,3% и составил 119 млрд рублей. Основными драйверами роста остаются трансакции по банковским картам и расчетные операции для корпоративных клиентов. Дополнительную поддержку росту комиссионных доходов оказал кратковременный повышенный торговый оборот по картам банка в середине отчетного месяца.

Активы в марте выросли на 5,8% до 29,7 трлн рублей. Более половины прироста обусловлено положительной переоценкой валютных статей. Без учета валютной переоценки рост активов за месяц составил 2,2%.



Корпоративным клиентам выдан рекордный для марта объем кредитов — 1,15 трлн рублей. Всего за квартал выдано 3,2 трлн рублей, что на 31% больше, чем год назад. Остаток портфеля за месяц вырос на 0,4% без учета валютной переоценки и составил около 14,4 трлн рублей. Весь рост обеспечен кредитованием в рублях.

Объем выданных розничных кредитов также стал максимальным для марта — 315 млрд рублей. С начала года выдано более 850 млрд рублей — на 20% больше, чем год назад. Кредитный портфель за месяц вырос на 1,1% и составил около 7,5 трлн рублей.

Средства клиентов в марте показали положительную динамику, в том числе за счет более ранней выплаты заработной платы большинством компаний из-за объявления нерабочей недели с 29 марта по 5 апреля. Так, совокупный рост средств клиентов составил 4,7%: средства юридических лиц выросли на 7,9%, средства физических лиц – на 3,1%, а без учета валютной переоценки – на 0,7% и 0,5% соответственно.



В марте базовый и основной капиталы увеличились на 21%, или 686 млрд рублей, за счет включения чистой прибыли за II– IV кварталы 2019 года в их расчет по итогам завершения годового аудита.

Общий капитал в марте увеличился на 7 млрд рублей за счет заработанной прибыли. Негативное влияние на динамику общего капитала оказали отрицательная переоценка ценных бумаг в размере 45 млрд рублей и снижение учитываемой в капитале прибыли из-за корректировок, предусмотренных положением Банка России «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)».

Активы, взвешенные с учетом риска, в марте увеличились на 0,6 трлн рублей, что обусловлено ростом кредитного портфеля, в основном за счет валютной переоценки, и ежегодным пересчетом операционного риска по данным за 2019 год. В то же время значительное снижение активов, взвешенных с учетом риска, произошло в рамках завершения перехода на регуляторные критерии классификации для проектного финансирования.

Достаточность базового капитала (Н1.1, минимальный уровень без учета надбавок — 4,5%) и основного капитала (Н1.2, минимум без учета надбавок — 6%) составляет на 1 апреля 12,3% против 10,49% на 1 марта 2020 года, общего капитала банка (Н1.0, минимум без надбавок — 8%) — 13,9% против 14,2%.



«В марте Сбербанк начал перестраивать свою операционную деятельность, адаптируясь под новые вызовы. В первой половине месяца мы увидели всплеск активности в большинстве бизнес-сегментов: выдачи кредитов корпоративным и розничным клиентам составили 1,5 триллиона рублей, эквайринговые обороты показали существенный рост, увеличился объем конверсионных операций. Число активных ежедневных пользователей цифровых услуг в СБОЛ выросло за месяц на 1 миллион человек. Кроме того, в марте был сформирован дополнительный объем резервов на фоне ожидаемого замедления российской экономики», — комментирует заместитель председателя правления Сбербанка Александр Морозов.