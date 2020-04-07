Фондовые индексы РФ выросли по итогам торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи повысился на 0,46% к уровню закрытия предыдущей сессии и составил 2 634,74 пункта. Индекс РТС прибавил 1,51%, дойдя до отметки 1 099,76.

Акции Сбербанка выросли в цене на 3,63%, «АЛРОСы» — на 3,62%, бумаги «Яндекса» — на 3,33%, ВТБ — на 2,08%, «Норильского никеля» — на 0,97%, «Тинькофф» — на 0,65%, Мосбиржи — на 0,62%, «Газпрома» — на 0,06%. Акции «ЛУКОЙЛа» подешевели на 0,87%, МТС — на 0,05%.



Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов отступили от максимумов дня на фоне некоторого ослабления оптимизма за рубежом, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«На мировых фондовых площадках во вторник все еще преобладала склонность к покупкам, что можно было сказать и о нефтяных биржах. Настрой на рынке РФ к завершению сессии, однако, несколько ухудшился, и это может служить одним из предвестников фиксации прибыли. Среда ожидается спокойным на макроэкономические события днем, а инвесторы, вероятно, продолжат наблюдать за новостями, поступающими от нефтедобывающих стран. Риски фиксации прибыли в середине недели остаются актуальными», — комментирует она.