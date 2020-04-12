Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.

Банк «Санкт-Петербург отменил плату за обслуживание по картам «Дебетовая (моментальная)» и «Виртуальная». Ранее стоимость составляла 100 рублей в год. Остальные условия не поменялись. По картам предусмотрена бонусная программа «Ярко». СМС-информирование — 69 рублей в месяц.

Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) обновил линейку кредитных карт, добавив в нее два новых предложения. Так, клиенты банка могут оформить карту с кешбэком «Хочу больше» или карту «Наличная», платить за обслуживание которой необходимо только при наличии на ней задолженности.

Тинькофф Банк внес изменения в программу лояльности по дебетовым картам Tinkoff Black. Индивидуальный кешбэк теперь будет начисляться по-новому. Так, увеличен максимальный размер повышенного кешбэка. Ранее повышенный кешбэк составлял 5% от суммы покупок в трех выбранных клиентом категориях трат. Предложение по категориям и размеру кешбэка формируется для каждого клиента индивидуально — на основе анализа обезличенных данных и алгоритмов машинного обучения.

Банк «Восточный» повысил кешбэк за онлайн-покупки по кредитным картам. Так, держатели кредитных карт «Восточного» могут получить кешбэк 15% за доставку готовой еды при оплате онлайн. Столько же можно получить за онлайн-покупку фильмов, музыки и книг. При заказе и оплате других товаров через Интернет кешбэк составит 5%.

ВУЗ-Банк запустил две новые кредитные карты. Так, по карте «Хочу больше» предусмотрена плата за обслуживание на выбор: 2,4 тыс. рублей в год или 250 рублей в месяц (плата не взимается при покупках на сумму от 15 тыс. рублей в месяц). Основные условия кредитования: лимит — до 700 тыс. рублей, ставки кредитования по операциям оплаты товаров и услуг — 17—29%, по операциям снятия наличных — 49,9%.

Банк «Ренессанс Кредит» запустил карту с кешбэком для геймеров. Держатели карты будут получать кешбэк бонусными баллами в размере 3,5% с каждой покупки в категориях «Кинотеатры», «Принадлежности для видеоигр», «Галереи видеоигр», «Цифровые товары — игры», «Цифровые товары — аудиовизуальные медиа» и 1,5% — за любые другие покупки.

Банк «Солидарность» предлагает оформить карту «UnionPay-Мир» в рублях, евро или юанях. Стоимость годового обслуживания карты составляет 150 рублей / 2 евро / 15 юаней. Комиссия за снятие наличных в устройствах банка и сторонних банков на территории РФ не взимается, в банкоматах иностранных банков составит 1,5%, минимум 150 рублей.

Севергазбанк и ОТП Банк продлили обслуживание карт с истекшим сроком действия.