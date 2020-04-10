Кредитные каникулы с учетом новых лимитов по размеру ипотечного кредита смогут взять 73,2% заемщиков против 48,8% при изначально установленном лимите, подсчитали в Объединенном кредитном бюро.

В правительстве в пятницу сообщили об увеличении максимальной суммы ипотечных кредитов, при которой заемщики могут рассчитывать на получение кредитных каникул. Изначально был установлен единый лимит в 1,5 млн рублей, который теперь повышен для заемщиков в Москве до 4,5 млн рублей, в Московской области, Санкт-Петербурге и регионах, которые входят в Дальневосточный федеральный округ, — до 3 млн, в остальных регионах — до 2 млн рублей.

По подсчетам ОКБ, в Москве теперь кредитные каникулы будут доступны для 67,8% ипотечных заемщиков (при изначальном лимите эта доля составляла 9,6%), в Московской области — для 64% (против 17,3%), в Петербурге — для 70,2% (против 22,4%), в ДФО — для 79,6% (против 30,6%), в остальных регионах — для 74% (против 55,7%).



«Правительство своевременно отреагировало на необходимость увеличения лимитов по ипотеке для выхода на кредитные каникулы как в целом, так и в отдельных регионах, где недвижимость стоит существенно дороже. Теперь доля ипотечных заемщиков, которые могут взять каникулы, в Москве и Санкт-Петербурге приблизилась к общероссийским показателям, что будет во многом способствовать снижению социальной напряженности, а также повышению стабильности финансовой системы», — комментирует генеральный директор ОКБ Артур Александрович.