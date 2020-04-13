Сбербанк совместно с креативным агентством Leo Burnett Moscow запустил антикризисное YouTube-шоу «Бизнес на удаленке», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«В нем встретятся два поколения бизнесменов: опытные, для которых этот кризис далеко не первый, и начинающие. Тема шоу — как бизнесу пережить карантин и сберечь свое дело в новых реалиях. Этот проект — часть программы банка #сберегибизнес, нацеленной на помощь предпринимателям в сложной ситуации», — говорится в релизе.



Приглашенным ведущим проекта станет журналист, генеральный продюсер телеканала RTVi и автор YouTube-канала «Редакция» Алексей Пивоваров. Первый выпуск посвящен общим для всех предпринимателей вопросам: как трансформировать свой бизнес, выйти в онлайн, сохранить клиентов и сотрудников. В следующих тематических выпусках (их запланировано еще пять) будут рассмотрены проблемы конкретных сфер бизнеса: от ресторанов до B2B-сектора.

В эфире первого выпуска появятся основатель «Додо Пиццы» Федор Овчинников, сооснователь и генеральный директор коммуникационного агентства Setters Евгений Давыдов, основатель компании BioFoodLab и бренда Bite Елена Шифрина, генеральный директор и соучредитель лейбла Black Star Павел Курьянов, сооснователь сети автосервисов «Вилгуд» Барно Турсунова, вице-президент группы компаний «Новард» (сеть обуви и аксессуаров для женщин «Эконика») Сергей Саркисов. Гости расскажут о том, что происходит с их сетями, и ответят на собранные заранее вопросы, которые предприниматели задавали в официальных аккаунтах Сбербанка в соцсетях.

Первый выпуск ток-шоу «Бизнес на удаленке» с Алексеем Пивоваровым уже можно посмотреть в YouTube и на svoedelo.blog .