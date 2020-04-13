Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 1,83% и составил 2 628,85 пункта. Индекс РТС уменьшился на 1,5% до отметки 1 124,97 пункта.

Бумаги Мосбиржи подешевели на 1,52%, «Газпрома» — на 1,74%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,3%, Сбербанка — на 1,8%, «АЛРОСы» — на 2,49%.

В понедельник российский фондовый рынок снизился на негативном внешнем фоне, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Так, поводом к продажам стала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent к вечеру откатился в район 31,5 доллара за баррель. Также «медведей» поддержала ситуация на западных площадках», — комментирует эксперт.

В сложившихся обстоятельствах российский рынок оказался под давлением, констатирует он.