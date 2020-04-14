Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует падение ВВП России на 5,5% в 2020 году под влиянием последствий распространения коронавирусной инфекции, в январе фонд ожидал роста экономики страны на уровне 1,9%. Об этом говорится в докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики.

По прогнозам МВФ, в России произойдет серьезное замедление экономической активности. Однако в 2021 году фонд ожидает ускорения экономического роста до 3,5% вместо 2% в январском прогнозе.

МВФ прогнозирует уровень безработицы в РФ в 2020 году на уровне 4,9%, в 2021-м — 4,8%. По итогам 2019 года уровень безработицы составил 4,6%. Платежный баланс страны вырастет в 2020 году на 0,7%, в 2021-м — на 0,6%.

Кудрин дал прогноз по динамике ВВП России в 2020 году По мнению главы Счетной палаты, целесообразно использовать для поддержки экономики РФ внешние займы, а не только средства ФНБ.

В МВФ отметили, что существенный пересмотр прогноза экономического роста в странах, где по состоянию на конец марта не было выявленных вспышек коронавирусной инфекции, и, следовательно, широких мер по сдерживанию ее распространения, отражает серьезные ожидаемые сбои в экономической деятельности страны в дальнейшем.

Кроме того, по мнению фонда, цены на нефть будут оставаться ниже 45 долларов за баррель до 2023 года, что примерно на 25% ниже средней цены в 2019-м.

«Это окажет серьезное влияние на экспортеров нефти с диверсифицированными доходами и экспортом, особенно на производителей с высокими издержками, и усугубит шок от распространения эпидемии, ужесточения мировых финансовых условий и более слабого внешнего спроса», — пояснили в МВФ, добавив, что снижение цен на нефть пойдет на пользу странам — импортерам нефти.