Российские фондовые индексы завершили торговую сессию вторника положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,11% и составил 2 631,83 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,73% до отметки 1 133,23 пункта.

Бумаги Мосбиржи подорожали на 2,95%, «Газпрома» — на 1,02%. Акции «ЛУКОЙЛа» подешевели на 3,94%, Сбербанка — на 0,71%, «АЛРОСы» — на 1,59%.

Во вторник российский фондовый рынок вырос на противоречивом внешнем фоне, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. По его словам, покупкам в российских акциях способствовала динамика западных площадок.

При этом ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в район 30 долларов, поддержала продажи на российском рынке, замечает эксперт.

«На графике индекса Мосбиржи сохраняются указания на возобновление нисходящей динамики. В частности, он закрепился ниже восходящего тренда восстановления, берущего начало от минимумов года», — заключает аналитик.