• Рубль в марте 2020 года существенно ослабил позиции к корзине ключевых иностранных валют, свидетельствуют данные соответствующей сводки Банка России. Рубль ослаб к доллару в марте по номинальному курсу на 12,7% по сравнению с февралем, а к евро — на 13,9%. Средний номинальный курс доллара в марте равнялся 73,15 рубля (63,88 рубля в феврале), средний номинальный курс евро — 80,91 рубля (против 69,69 рубля). Средние номинальные курсы за I квартал текущего года составили 66,09 рубля за доллар и 72,91 рубля за евро.

• Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за первую декаду апреля составила около 5,43% годовых против 5,38% за третью декаду марта 2020 года. Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликованы на сайте Центробанка. Таким образом, показатель повысился по итогам второй декады подряд. В последней декаде прошлого месяца ставка выросла с минимального за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009 года) значения в 5,15%, на котором она находилась в течение первой и второй декад марта.

• Президент России Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки бизнеса. Так, он объявил о прямых выплатах предприятиям малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса и ограничительных мер, на выполнение неотложных задач, в том числе выплату зарплат сотрудникам. Глава государства также предложил расширить программу беспроцентных кредитов на выплату зарплат и направить дополнительную финансовую помощь регионам — 200 млрд рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности их бюджетов.



• Крупные банки стали ужесточать условия по ипотечным кредитам: они повышают минимальный размер первоначального взноса, который требуется для оформления ссуды. В марте и начале апреля шесть банков из топ-30 в этом сегменте скорректировали пороговые значения для ипотеки, следует из статистики Frank RG. В основном они повышали требования по самым популярным программам — кредитам на покупку готового жилья и новостроек. По словам представителей кредитных организаций, ипотека с низким первоначальным взносом предполагает более высокие риски для банков, особенно в кризисные периоды.