Президент России Владимир Путин предложил направить дополнительную финансовую помощь регионам — 200 млрд рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности их бюджетов.



«Предлагаю дополнительно направить 200 миллиардов рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов», — сказал Путин 15 апреля на совещании с правительством.

Президент подчеркнул, что у субъектов должна быть возможность гибко использовать эти средства, направлять их на реализацию своих региональных мер поддержки занятости и деловой активности, выплату пособий и зарплат бюджетникам, решение неотложных социальных вопросов.