Пандемия приведет к значительному ухудшению налогово-бюджетной ситуации практически во всех странах мира. Такие прогнозы содержатся в обнародованном в среду докладе о состоянии налогово-бюджетной сферы Международного валютного фонда (МВФ).

«Вспышка COVID-19 и ее финансовые и экономические последствия вызовут значительное увеличение дефицитов бюджета и коэффициентов государственной задолженности. Из-за спада производства доходы бюджета упадут еще стремительнее», — говорится в документе. «Учитывая те меры, которые принимались до сих пор, сальдо государственных бюджетов в 2020 году, как ожидается, ухудшится практически во всех странах», — подчеркивают экономисты.

Сильнее всего эта тенденция проявится в развитых странах, отмечают в фонде. «В целом дефицит бюджетов, как ожидается, будет увеличиваться больше в развитых экономиках, что частично отражает тот факт, что, согласно прогнозам, снижение роста экономики будет сильнее наблюдаться в развитых странах, нежели в быстроразвивающихся и развивающихся», — отмечается в докладе.

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По прогнозам специалистов фонда, мировой долг увеличится на 13 процентных пунктов и достигнет 96,4% ВВП в 2020 году. В развитых странах этот показатель составит 122,4% ВВП, в том числе 131,1% ВВП в США, 97,4% ВВП в зоне евро, 251,9% ВВП в Японии, 95,7% ВВП в Великобритании и 109,5% ВВП в Канаде. В быстроразвивающихся странах и странах со средним уровнем дохода госдолг достигнет 62% ВВП, в том числе 17,9% ВВП в России и 64,9% ВВП в Китае. В развивающихся странах с низким уровнем дохода показатель составит 47,4% ВВП, указывают эксперты.

«Необходимые расходы на здравоохранение, а также налоговые меры и расходы для поддержки населения и компаний также повлекут за собой прямые налогово-бюджетные издержки, которые в настоящий момент оцениваются в 3,3 трлн долларов во всем мире», — отмечает МВФ.