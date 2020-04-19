Почта Банк запустил специальную акцию — начисление 5% кешбэка за оплату отправлений, товаров и услуг по картам в почтовых отделениях, а также онлайн — на сайте и в приложении Почты России. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



Бонусы будут зачисляться на единый бонусный счет участника программы «Мультибонус», в дальнейшем клиент может по своему усмотрению конвертировать их в рубли (1:1) или использовать для покупок на маркетплейсе «Мультибонус» или в приложении.

В акции участвуют карты, подключенные к объединенной программе лояльности «Мультибонус»: дебетовые и кредитные карты «Вездедоход», а также карты, выпускаемые к сберегательному счету. Максимальная сумма вознаграждения в месяц — 3 000 бонусов.

Акция действует до 31 марта 2021 года.

Объединенная программа лояльности ВТБ и Почта Банка «Мультибонус» позволяет клиентам обоих банков получать вознаграждения за все покупки по картам и затем либо переводить их в рубли, либо использовать для покупки товаров известных брендов, авиа- и ж/д билеты, бронирование гостиниц, аренду авто, билеты в кино и т. д. (более 15 тыс. доступных вознаграждений в каталоге). В программе также действует возможность доплаты за бонусные покупки рублями, кроме того, доступно повышенное начисление бонусов (до 14%) за покупки у партнеров программы «Мультибонус» — более 100 известных брендов и гипермаркетов.

В рамках программы «Мультибонус» бонусы начисляются за все покупки (до 2%), а за покупки в магазинах одежды и обуви, в ресторанах и кафе (включая фастфуд) — повышенные (до 6%). По картам Почта Банка к сберсчету также начисляются проценты на остаток (до 6% годовых), для пенсионеров действует кешбэк за покупки в аптеках, за ж/д билеты и на автозаправках, который начисляется также на единый бонусный счет, благодаря чему клиенты могут копить больше и быстрее. Карты «Вездедоход» подключаются к программе автоматически, а карта к сберсчету — в «Почта Банк Онлайн» или отделении банка.