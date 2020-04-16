Ряд мер поддержки экономики РФ сегодня работают не так, как изначально задумывалось. Об этом заявил накануне помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе онлайн-совещания с представителями бизнеса на базе ситуационного центра «Единой России» по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса, передает ТАСС.

«В выступлении президент очень четко сказал, что меры не последние, которые... были озвучены, что нужно оценивать достаточность и эффективность мер. Поэтому понимание того, что происходит на местах, сейчас очень важно, для того чтобы этот список мер расширять и донастраивать», — сказал он.

«У нас, действительно, не все те продукты, которые сейчас запущены уже, например те же беспроцентные кредиты на заработные платы, работают так, как они задумывались», — добавил помощник главы государства.

Титов обратится к Путину с просьбой изменить подход к выдаче банками кредитов бизнесу под 0% Как сообщил бизнес-омбудсмен, заявки на выдачу беспроцентных кредитов бизнесу на зарплаты сотрудникам отклоняются банками примерно в 80% случаев.

Обратная связь, по словам Орешкина, необходима именно для того, чтобы делать все инструменты работоспособными, чтобы больше компаний могли ими воспользоваться. В этой связи он призвал партию подготовить свод предложений, прозвучавших в ходе совещания в «Единой России» от представителей компаний и регионов, чтобы они были учтены при дальнейших действиях властей.

Орешкин напомнил участникам встречи о том, что в ближайшее время президент будет проводить серию совещаний. Уже проведены совещания с ОПК и космической отраслью. На четверг запланировано совещание по строительной отрасли — это касается и жилищного, и инфраструктурного строительства. На следующей неделе будет автопром, и целый ряд отраслей еще будут рассматриваться детально по ситуации; конкретные меры будут объявляться дополнительно.

Также помощник президента назвал очень важной региональную часть. «Объявлено о дополнительных субсидиях регионам в 200 миллиардов рублей — это те деньги, которые придут в регионы, и те деньги, которые губернаторы должны направлять… в том числе на поддержку малых и средних предприятий», — подчеркнул Орешкин.

​Путин предложил направить в бюджеты регионов 200 млрд рублей Об этом президент сказал на совещании с правительством.

Он согласился с тем, что с федерального уровня до индивидуальных предпринимателей в каждом конкретном регионе дотянуться сложно. Поэтому он выделил роль в этих вопросах самих субъектов РФ и региональных отделений партии.

Как отметил позже в своем Instagram министр экономического развития Максим Решетников, в программу выдачи «нулевых» кредитов на зарплату, которая теперь стала доступна не только микро- и малым предприятиям, но также средним и крупным, официально включились пять банков, готовятся к подписанию еще 25 соглашений.

В то же время мониторинг показывает, что выдачи кредитов идут медленно. Из 3,5 тыс. обращений на общую сумму 24 млрд рублей одобрены примерно 1,5 млрд рублей, а выдано реально всего 400 млн. Предприниматели жалуются на отказы и ограничения при рассмотрении их заявок.



«Решил проверить это лично. Позвонил в два крупнейших банка. В одном оператор горячей линии ответил, что правительство якобы еще не подписало постановление. В другом пообещали выдать кредит, но… в мае. Обратил на это внимание руководства банков», — написал Решетников.