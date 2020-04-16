Международные резервы РФ по состоянию на 10 апреля составили 564,9 млрд долларов против 564,4 млрд на 3 апреля 2020 года. Такие данные приводятся в четверг на сайте Банка России.



Таким образом, за отчетную неделю объем резервов вырос на 0,5 млрд долларов.

«Незначительное увеличение за неделю — на 0,5 млрд долларов США, или на 0,1%, сложилось в результате совокупного воздействия разнонаправленных факторов, преобладающими из которых были положительная переоценка и продажа иностранной валюты на внутреннем валютном рынке», — поясняется в комментарии регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Согласно опубликованным в середине января данным ЦБ, международные резервы РФ увеличились за 2019 год на 85,9 млрд долларов (против 35,8 млрд в 2018-м). В январе — феврале этого года резервы выросли примерно на 16 млрд долларов, свидетельствуют данные регулятора.