Мировая экономика из-за пандемии по итогам 2020 года не только не покажет рост, но уйдет в минус на 2,4%, пишет РБК . К такому выводу пришли эксперты рейтингового агентства S&P Global Ratings, они пересмотрели свой недавний прогноз.

Как говорится в специальном сообщении агентства, влияние вируса на экономику оказалось более длительным и сильным, чем ожидалось ранее, и макропрогнозы ухудшились. Аналитики ожидают, что мировой ВВП в этом году снизится на 2,4%. Ранее в S&P прогнозировали, что ограничительные меры из-за пандемии приведут к снижению роста мирового ВВП с ожидавшихся 3,3% до 0,4%. В 2021 году, считают в S&P, ВВП стран мира вырастет на 5,9%.

Экономику еврозоны ожидает более существенное падение, чем в среднем по миру, она к концу года сократится на 7,3%. Чуть лучше выглядит прогноз для США — минус 5,3% ВВП. В мае уровень безработицы в США достигнет 19%.

МВФ: пандемия вызовет значительное увеличение госдолга в странах мира в 2020 году Мировой долг увеличится на 13 процентных пунктов и достигнет 96,4% ВВП в 2020 году.

Международный валютный фонд ранее опубликовал экономический прогноз, в котором предсказал сокращение мирового ВВП к концу года на 3%. Это будет первая мировая рецессия с 2009 года, когда глобальная экономика сократилась на 0,08%. В фонде подсчитали, что падение экономик произойдет в 157 странах из 194, включая Россию. Экономика США сократится на 5,9%, еврозоны — на 7,5%, а рост в Китае замедлится до 1,2%. Экономика России, по прогнозу МВФ, сократится на 5,5% в 2020 году, а в 2021 году восстановится на 3,5%.