Российские семьи подали 1,3 млн заявлений на оформление новой выплаты в 5 тыс. рублей на детей до трех лет, пишут «Известия» , ссылаясь на пресс-службу Минтруда. Речь идет о дополнительных «коронавирусных» пособиях семьям, имеющим право на материнский капитал. Пенсионный фонд рассматривает их в течение пяти рабочих дней. Поданные заявления сейчас находятся в процессе обработки, в регионах начались первые выплаты, добавили в ведомстве.

В поручении президента РФ Владимира Путина есть указание на осуществление выплат с 1 апреля, но в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России (ПФР) возможность оформления таких пособий появилась только 9 апреля. Проволочка связана с затянувшейся подготовкой правительственного постановления, где расписаны правила предоставления выплат, пояснил источник, знакомый с ситуацией. По мнению экспертов, отложенный старт может быть одной из причин того, что пока за пособием смогли обратиться меньше половины тех, кому оно положено. Основной причиной небольшого числа обращений за новым пособием также может быть низкая информированность населения. Так, 37% семей не получают пособия, потому что просто не знают о них, показал прошлогодний опрос Общественной палаты, пояснили эксперты. Также у части семей могли возникнуть трудности с оформлением выплаты из-за отсутствия доступа к электронным ресурсам, а МФЦ во многих регионах закрыты. Проблемы с получением таких выплат могут возникнуть у семей, в которых ребенок появился в период, когда в стране уже был введен режим самоизоляции, так как госорганы работают по предварительной записи, что приводит к некоторым временным задержкам, отметили эксперты.

В Минтруде сообщили о дополнительных пособиях в 5 тыс. рублей для 3,3 млн детей Новые выплаты в размере 5 тыс. рублей будут выплачиваться на протяжении трех месяцев по заявлению родителей.

Небольшая доля обратившихся за пособием связана не только с плохой информированностью, но и с распространенностью различных заблуждений, прокомментировала председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. По ее словам, многие думают, что эти 5 тыс. рублей вычтут из материнского капитала, но это не так. Некоторые считают, что не могут претендовать на деньги, потому что уже распорядились средствами капитала, что тоже неправда, рассказала Волынец.

По словам юристов, уже поступают вопросы по поводу сложностей с получением новых выплат в 5 тыс. рублей. Многие мамы заблуждаются, что для оформления пособия нужно лично прийти в отделение ПФР, чтобы подать заявление. Удобнее и безопаснее обратиться за оформлением выплаты через личный кабинет на сайте ПФР или портал госуслуг, напомнили юристы.