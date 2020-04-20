Количество выданных потребительских кредитов в марте 2020 года снизилось на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составило 1,43 млн, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным бюро, в I квартале 2020 года было выдано 4,07 млн потребкредитов, что на 10,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (4,53 млн единиц).

Наибольшее количество потребкредитов в марте 2020 года было выдано в Москве (68,9 тыс. единиц), Московской области (61,5 тыс.), Краснодарском крае (56 тыс.), Республике Башкортостан (48,7 тыс.) и Свердловской области (46,2 тыс.).

Снижение выдачи потребкредитов было отмечено практически во всех регионах страны. Самую серьезную динамику сокращения продемонстрировали Ставропольский (-21,4%) и Хабаровский (-21,1%) края, Республика Башкортостан (-20,7%), Алтайский край (-20,3%) и Челябинская область (-19,4%). В Москве и Санкт-Петербурге выдача потребкредитов в марте текущего года снизилась на 10,2% и 10,1% соответственно.