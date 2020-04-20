Сбербанк присоединяется к программе правительства РФ по субсидированию процентной ставки по действующему кредиту для малого и среднего бизнеса, который относится к отраслям, наиболее пострадавшим от распространения коронавируса COVID-19. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Суть программы заключается в отсрочке уплаты основного долга по действующему кредиту на шесть месяцев с одновременным снижением процентной ставки по кредиту до 1/3 от изначальной ставки. 2/3 ставки при этом возьмут на себя Сбербанк и правительство РФ», — говорится в релизе.

Предприниматель по собственному выбору сможет погашать кредит по льготной ставке по обычному графику либо перенести накопленные процентные платежи после 1 октября 2020 года и включить их в оплату основного долга по кредиту. Льготная ставка будет действовать до 1 октября 2020 года, после чего по кредиту будет установлена первоначальная ставка.

«В случае с малым бизнесом, в соответствии с параметрами, утвержденными правительством, программа действует, если хотя бы один ОКВЭД предприятия — основной или дополнительный — попадает в список пострадавших отраслей, а для компаний среднего бизнеса — в случае если основной ОКВЭД предприятия относится к данному списку, определенному правительством РФ. Программа правительства, к которой мы присоединились, будет актуальна для нескольких тысяч наших корпоративных заемщиков: так они смогут минимизировать свою кредитную нагрузку во втором и третьем кварталах 2020 года, которые, по прогнозам, станут наиболее сложными для бизнеса. Помимо субсидирования ставки в этот период мы не будем взимать комиссии, а также любые платежи и неустойки по кредитному договору», — прокомментировал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.