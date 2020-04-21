• Котировки майских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке ушли на торгах в понедельник глубоко в отрицательную зону, понизившись по их итогам на 55,9 доллара, до минус 37,63 доллара за баррель, при этом нижняя отметка, достигнутая в ходе сессии, составляла минус 40,32 доллара за баррель. Эксперты объяснили, что произошло, и оценили влияние этой ситуации на курс рубля и котировки акций нефтяных компаний. О том, как цены на нефть стали отрицательными и можно ли на этом заработать, читайте здесь.

• Цена барреля Brent в моменте может упасть до 10 долларов, а курс национальной валюты составить до 90 рублей за доллар. Таково мнение аналитиков. Продолжительным этот эффект не будет: участники рынка ожидают стабилизации в связи со сделкой ОПЕК+ и восстановлением промышленного производства в Китае. Обвал нефтяных котировок 20 апреля создал беспрецедентную ситуацию: распрощаться бесплатно с фьючерсными контрактами на поставки североамериканской WTI стало выгоднее, чем пытаться хотя бы заработать 0,1 доллара (срок исполнения майского фьючерса истекает 21 апреля). Тем временем АКРА обновило экономический макропрогноз для России на 2020—2024 годы, рассмотрев три сценария.



• Держатели пластиковых карт начали активнее обращаться в банки-эмитенты с просьбами запустить опротестование платы за услуги, которые не были предоставлены (чарджбэк). Из-за ограничений, спровоцированных пандемией, у многих россиян на руках остались «сгоревшие» путевки и авиабилеты. По оценкам вице-президента «Опоры России» Алексея Кожевникова, суммарная стоимость проданных, но не состоявшихся туров составила около 45 млрд рублей. Объем приобретенных авиабилетов также исчисляется десятками миллиардов рублей.

• Российские банки лучше иностранных оказались готовы к пандемии новой коронавирусной инфекции с точки зрения цифровой трансформации. К такому выводу пришли аналитики международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG). По словам управляющего директора и партнера BCG Сергея Ишкова, быстрая цифровизация бизнес-процессов российских банков позволила за несколько лет перевести большинство повседневных операций в удаленные каналы, а также вывести Россию в мировые лидеры по развитию безналичных платежей. Альфа-Банк, в свою очередь, оценил влияние трех недель карантина в России на экономику. Поскольку продолжительность карантина спрогнозировать сложно, аналитики оценили стоимость карантинных мер за фиксированный отрезок времени — в неделю.