Режим жесткого карантина обходится России в 0,5% годового ВВП в неделю, такие данные приводятся в макроэкономическом анализе Альфа-Банка «Карантин в России. Итоги трех недель».

Поскольку продолжительность карантина спрогнозировать сложно, главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова и старший аналитик Анна Киюцевская видят смысл оценить стоимость карантинных мер за фиксированный отрезок времени, например в неделю.

Они напоминают, что с 25 марта в России был введен режим частичного карантина, то есть были закрыты рестораны, непродовольственные торговые сети, развлекательные учреждения и туристические компании. С 15 апреля карантинные меры распространились и на более широкий круг предприятий, например на строительный сектор. Кроме того, уже с марта в тяжелом положении оказался транспортный сектор.

«Учитывая структуру российского ВВП и предполагая, что условия частичного карантина привели к спаду выпуска на 60% в указанных отраслях, мы оцениваем потери в результате введения частичных карантинных мер на уровне 0,3% годового ВПП в неделю. В сценарии жесткого карантина мы оцениваем провал выпуска указанных отраслей в 80% и получаем оценку потерь на уровне 0,5% годового ВВП в неделю. Проще говоря, это означает, что месяц жесткого карантина обходится экономике в 2% ее годового ВВП. Это приблизительно соответствует цифре спада на 20% год к году, которую мы ожидаем увидеть за апрель», — говорится в исследовании.

По словам аналитиков, смягчающим фактором для России является то, что пандемия сильнее всего бьет по малому и среднему бизнесу (МСП), а также по экономике крупных городов, однако сегмент МСП в РФ невелик, и роль крупных агломераций не так значительна, как в других странах.

«Но долгосрочные последствия пандемии негативны: растет риск того, что бюджет нацпроектов, которые воспринимались как стержень роста экономики, будут вместо поддержки инвестиций переориентированы на социальные нужды. Оценка пакета финансовой помощи российского правительства варьируется от 1,8% до 2,8% ВВП, однако прямые меры поддержки составляют всего 0,3% ВВП», — указывают эксперты.

Они обращают внимание, что пакет поддержки российского правительства 2020 года ниже уровня других стран. В отличие от опыта 2008 года, когда Россия израсходовала примерно 40% из средств стабилизационного фонда объемом 250 млрд долларов и была в числе стран, предоставивших самые крупные пакеты поддержки, выделив в рамках различных программ 5,2% ВВП, сейчас размер объявленных стимулов не впечатляет, указывают эксперты.

Они приводят в пример США, где экономике сейчас предоставили примерно 11% ВВП в рамках различных пакетов помощи, а пакет мер Германии эквивалентен 4,9% ВВП. Россия отстает и от некоторых латиноамериканских стран, в том числе от Бразилии и Чили, а также от Саудовской Аравии, говорится в анализе.