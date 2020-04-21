Российские банки лучше иностранных оказались готовы к пандемии новой коронавирусной инфекции с точки зрения цифровой трансформации, пишет РБК . К такому выводу пришли аналитики международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG). По словам управляющего директора и партнера BCG Сергея Ишкова, быстрая цифровизация бизнес-процессов российских банков позволила за несколько лет перевести большинство повседневных операций в удаленные каналы, а также вывести Россию в мировые лидеры по развитию безналичных платежей. За последние десять лет в долларовом выражении прибыль банковского сектора выросла в 4,5 раза (1,7 трлн рублей по итогам 2019 года), а возврат на активы — в 3,3 раза (2,2%).

Для оптимального прохождения периода пандемии всему банковскому мировому сообществу необходимо будет ускорить цифровую трансформацию наряду с укреплением основных видов банковской деятельности и прогнозированием отдаленных последствий кризиса, считают в BCG. Российским банкам также придется в кратчайшие сроки провести цифровые изменения, на которые в хорошие времена не хватало времени, чтобы сохранить прибыльность и выстоять в кризис, говорит Ишков.

Несмотря на высокий средний уровень цифровизации банков, в России еще мало кредитных организаций, которые могут в дистанционном режиме выдать карту или кредит, указывает Ишков. В связи с этим BCG рекомендует российским банкам в условиях пандемии коронавируса сосредоточиться на переводе значительной части организации на удаленную работу и гибкий график; внедрять методы работы на базе agile (гибкие подходы к реализации проектов); провести цифровую трансформацию внутренних процессов, в том числе казначейских и управления рисками; внедрять продвинутую аналитику в бизнес-процессы.