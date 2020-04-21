Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) обновило экономический макропрогноз для России на 2020—2024 годы, рассмотрев три сценария. Базовый предполагает снижение ВВП на 4—4,5% в 2020-м, пессимистичный — на 7,5% и восстановление в 2022 году. При этом во всех сценариях аналитики не рассматривают полной победы над коронавирусом в 2020 году и не исключают возобновления карантина после его окончания.



«Все сценарии развития ситуации объединяет тот факт, что распространение коронавируса, будучи основным фактором текущего экономического кризиса, не завершится ни через месяц, ни в течение 2020 года, вакцина же в лучшем случае будет создана в 2021 году», — говорится в прогнозе.



По мнению агентства, продолжительность и глубина кризисных явлений будут в первую очередь зависеть от длительности острого периода пандемии, а в случае увеличения данного периода все большую роль будут играть достаточность государственной поддержки компаний и населения и эффективность банковских систем пострадавших стран.



Базовый сценарий для России, пишет замдиректора группы суверенных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов, предполагает снижение реального ВВП на 4—4,5% в 2020-м и восстановление на 2—3% в 2021-м. Этот сценарий основан на предположении, что карантинные ограничения примут периодически повторяющийся характер и будут полностью сняты в случае появления эффективного лекарства или когда большая часть населения перенесет заболевание или вакцинируется и таким образом приобретет иммунитет. Этот прогноз предполагает снятие значительной части ограничений при сокращении до минимума активных случаев болезни (по аналогии с Китаем после третьего месяца карантина). При этом карантинные меры могут быть введены снова только в случае подозрения на новую вспышку заболевания.

Длительность восстановления экономики критическим образом зависит от того, насколько банковская система будет способна закрыть разрывы ликвидности в пострадавших трудоемких отраслях, а также от того, будет ли государство увеличивать поддержку потребительского спроса.

Пессимистичный сценарий предусматривает падение реального ВВП на 7—7,5% и начало восстановления экономики лишь в 2022-м. В этом варианте рост экономики в 2021 году составит 0,5%, а в 2022 году ускорится до 3,9%. Этот сценарий предусматривает также существенное ограничение сектора социальных услуг до момента приобретения основной частью населения иммунитета к коронавирусной инфекции.

Пессимистичный сценарий, помимо введения более жестких ограничений, предусматривает, что период ожидания эффективного медицинского ответа (появления вакцины от вируса или лекарства) может превысить два года, прогнозируют в АКРА.



Согласно оптимистичному сценарию, снижение ВВП в России в текущем году составит 0,8%, а в 2021 году оно сменится ростом на 1,8%. По этому прогнозу, либо к лету этого года вирус трансформируется в сторону меньшей летальности, либо проведенные выборочно тесты покажут, что на самом деле значительная часть населения уже перенесла заболевание в легкой или бессимптомной форме. При реализации этого предположения существенная часть карантинных мер может быть признана избыточной уже летом. В противном случае экономическая деятельность будет по-прежнему ограничена карантинными мерами, а ситуация может развиваться по двум другим сценариям.



«Некоторые выводы из текущего экономического кризиса можно сделать уже сейчас, говорится в прогнозе. Основные параметры российского бюджетного правила наконец настроены на шоки нефтяных цен, однако в случае шока, не связанного с нефтяным рынком, гибкость бюджетного правила может оказаться недостаточной. Течение кризиса будет зависеть от способности банковского сектора поддерживать ликвидность компаний малого и среднего бизнеса (МСБ), что, в свою очередь, потребует помощи со стороны правительства и Банка России. Наконец, здоровье населения и здравоохранение — это не просто один из факторов нематериального благосостояния, а экономическая категория, оказывающая прямое влияние на производство, доходы и богатство», — пишет Куликов.