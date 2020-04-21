Котировки майских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке ушли на торгах в понедельник глубоко в отрицательную зону, понизившись по их итогам на 55,9 доллара, до минус 37,63 доллара за баррель, при этом нижняя отметка, достигнутая в ходе сессии, составляла минус 40,32 доллара за баррель. Эксперты объяснили, что произошло, и оценили влияние этой ситуации на курс рубля и котировки акций нефтяных компаний.

«Не знаю, что сказать, кроме того, что никто, будь ему 120 лет или 20 месяцев от роду, не видывал еще таких цен на нефть», — так прокомментировал интернет-порталу MarketWatch ситуацию с нефтью Том Коцла, глава международной аналитической компании Oil Price Information Service с 40-летним стажем работы на фондовом рынке.

Что случилось с американской нефтью? Фьючерс на нефть сорта WTI, обвал котировок которого произошел прошлой ночью, относится к категории поставочных: он предполагает, что после истечения срока действия контракта продавец фьючерса поставит покупателю оговоренный объем нефти. «Это исключает спекулянтов, не имеющих контрактов на хранение этой входящей нефти, в том числе крупные фонды, которые сейчас доминируют на этом рынке», — поясняет главный аналитик ПСБ Екатерина Крылова.

Чтобы не оказаться владельцем товара, спекулянт, купивший фьючерс, должен продать такое же количество фьючерсов до даты экспирации. Обычно трейдеры делают это незадолго до истечения контракта, а потом покупают фьючерс на следующий срок.

Срок действия «пострадавшего» фьючерса истекал 21 апреля. Накануне трейдеры приступили к закрытию позиций, то есть начали искать покупателей — и не нашли, рассказывает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. Тогда продавцы начали снижать цену. Довольно быстро цена фьючерса достигла нуля, потом минус 10 долларов и в моменте опускалась до уровня ниже минус 40 долларов за баррель.

Стоимость майских фьючерсов на американскую нефть WTI стала отрицательной впервые в истории Диапазон котировок понедельника — от минус 40,32 до 17,85 доллара за баррель.

«При падении спроса на нефтепродукты и быстром заполнении хранилищ принять поставку по контрактам крайне проблематично, — поясняет аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Брокер» Оксана Лукичева. — В связи с отсутствием желающих принять поставку продавцу, по сути, пришлось доплачивать покупателю за принятие объемов физической нефти».

Повлияют ли проблемы с американской нефтью на более близкие нам Brent и привязанный к нему сорт Urals? «В общем, это не локальная история, — считает Лукичева из «Открытие Брокера». — Одновременно с падением цен на WTI отрицательными стали значения котировок многих связанных сортов нефти, например Alaska North Slope, Bakken UHC, Bakken Guernsey, канадских сортов нефти. Brent и Urals тоже упали, хотя и не так сильно».

СМИ: цена российской нефти Urals стала отрицательной Это произошло после обвала цены американской нефти марки WTI до отрицательных значений впервые в истории.

Brent защищают два обстоятельства.

Так, фьючерсы на этот сорт относятся к категории расчетных. «Расчеты по контракту на Brent производятся не нефтью, а деньгами, — поясняет Крылова из ПСБ. — Это означает, что любой спекулянт может довести их до истечения срока действия без принуждения к продаже по любой цене. И никому не нужно при этом искать ни бочки нефти, ни хранилища».

Кроме того, смесь Brent встречается сейчас редко, это скорее некий общий ориентир стоимости нефти в целом, указывает старший персональный брокер компании «БКС Брокер» Максим Чекушин: «Арабские и российские смеси привязаны к Brent. Но сам фьючерс на Brent почти всегда торгуется без обязательной поставки, его цена вряд ли зависит от наличия или отсутствия возможности физически хранить Brent, так как такой смеси практически нет на рынке».

Песков назвал обвал фьючерсов на нефть спекулятивным явлением Пресс-секретарь президента России призвал не придавать этому «какую-то апокалиптическую окраску».

Тем не менее цена фьючерса на Brent сегодня также упала, хотя до отрицательных значений еще далеко. Как это повлияет на рубль?

«Основным фактором, оказывающим давление на рубль, выступает провал рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил ниже 20 долларов, уйдя к минимумам с 2002 года, — говорит Зварич из ПСБ. — На таком фоне пара доллар/рубль полноценно закрепилась в диапазоне 75—80 рублей». Увидеть доллар по 80 рублей мы можем уже в ближайшие дни, допускает Зварич.

Оксана Лукичева из «Открытие Брокера» придерживается другой точки зрения. «Скорее всего, текущая ситуация будет краткосрочной, — утверждает она. — Форвардные кривые по контрактам на нефть показывают очень крутой подъем вверх в ближайшие месяцы. Это поддержит курс рубля».

Котировки акций российских нефтяных компаний также устремились вниз. Бумаги «ЛУКОЙЛа» на 17:15 мск теряли 2,59% к уровню закрытия предыдущих торгов, «Сургутнефтегаза» — 2,21%, демонстрируя в целом более сильное падение, чем индекс Мосбиржи (минус 1,43% на 17:32 мск). Стоит ли воспользоваться моментом и купить бумаги сейчас?

«В моменты паники часто формируются серьезные ценовые искажения, когда рынок слишком сильно распродает определенные активы: некоторые бумаги могут стоить гораздо дешевле их справедливой стоимости, — говорит Чекушин из «БКС Брокера». — Это и есть те самые возможности для заработка».

Отрасль переживает тяжелые времена, это затяжной процесс, не соглашается Лукичева из «Открытие Брокера». «Если и были оптимистичные оценки, что быстро пойдет восстановление по типу кризиса 2008 года, то они явно не оправдываются, — считает эксперт. — Нужно смотреть положение каждой конкретной компании: кто и как будет сокращать добычу, доступность размещения нефти в хранилищах, каково финансовое положение конкретной компании и тому подобное. В любом случае спешить с покупками не стоит».



Владислав КОВАЛЕНКО, Banki.ru