Мировые цены на нефть в понедельник продемонстрировали отрицательную динамику.



Котировки майских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке во второй половине торгов ушли на отрицательную территорию, понизившись по итогам на 55,9 доллара до минус 37,63 доллара за баррель. По данным CNBC, стоимость фьючерсов на американскую сырую нефть оказалась отрицательной впервые в истории. Производители в некоторых странах мира будут вынуждены платить покупателям, чтобы они забрали свою нефть.

Срок указанного контракта истекает во вторник. Майские фьючерсы получили самый тяжелый удар, поскольку они относятся к поставкам в период застопорившейся из-за коронавируса работы экономики. Единственными покупателями являются те, кому физически нужна нефть, например, нефтепереработчики или авиакомпании, в то время как хранилища нефти заполнены и не нуждаются в новых поставках.

На торгах в Европе нефть также подешевела. В Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость июньских контрактов на Brent уменьшилась на 2,57 доллара до 25,57 доллара за баррель.