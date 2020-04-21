Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал спекулятивным моментом падение цен на майские фьючерсы по нефти, которые не дают повода для чрезмерно негативных оценок реальности.

«Вчера (в понедельник) произошел обвал цен на майские фьючерсы, цены на нефть не уходили в отрицательные значения», — констатировал во вторник представитель Кремля в ходе беседы с журналистами. «Что касается свистопляски с фьючерсами, то это абсолютно спекулятивный момент, чисто торговый момент, который был связан с датой закрытия торгов по фьючерсам на май», — подчеркнул Песков.

По его мнению, «безусловно, этому не нужно придавать какую-то апокалиптическую окраску». Пресс-секретарь президента РФ сослался на мнения экспертов: «Все специалисты прекрасно отдают себе отчет, что это не является поводом для чрезмерно негативных оценок текущей реальности, потому что цены на нефть демонстрируют хоть и не положительную динамику, но они не подвержены таким обвальным изменениям, как это коснулось фьючерсов».