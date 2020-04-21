Цена барреля Brent в моменте может упасть до 10 долларов, а курс национальной валюты составить до 90 рублей за доллар, пишут «Известия» , ссылаясь на мнение аналитиков. Продолжительным этот эффект не будет: участники рынка ожидают стабилизации в связи со сделкой ОПЕК+ и восстановлением промышленного производства в Китае. Обвал нефтяных котировок 20 апреля создал беспрецедентную ситуацию: распрощаться бесплатно с фьючерсными контрактами на поставки североамериканской WTI стало выгоднее, чем пытаться хотя бы заработать 0,1 доллара (срок исполнения майского фьючерса истекает 21 апреля). На рынке сложилась так называемая ситуация суперкарго: стоимость владения североамериканской нефтью стала выше, чем необладания ею.

Исполнительный директор Goldman Group Дмитрий Гелемурзин отметил, что нефтяной биржевой фонд USO, который держит ближайшие фьючерсы почти на 4 млрд долларов, сбрасывает контракты по любым ценам, так как во вторник июньские фьючерсы будут стоить уже более 20 долларов. Национальная валюта продолжит ослабление, и в ближайшее время мы можем увидеть ее в районе 80 рублей за доллар, отметил он. Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев согласен, что рубль уже в ближайшей перспективе будет двигаться к этой границе и даже может перешагнуть ее.

Компании продают себе в убыток, чтобы не тратиться на консервацию скважин и не терпеть еще большие убытки, ожидая восстановления цен в ближайшие месяцы, пояснил директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов. По его мнению, в краткосрочной перспективе курс может рухнуть до 85—90 рублей за доллар. Brent может повторить динамику за WTI. Однако не настолько сильно, ведь на реальном рынке эта нефть — эталон качества. Тем не менее по июньским контрактам Brent будет наблюдаться негативная динамика, и цены могут упасть вплоть до 10 долларов за баррель, пояснил Абрамов.

Стоимость нефти WTI опустилась почти до нулевого уровня Диапазон котировок понедельника — от 0,01 до 17,85 доллара за баррель.

Нынешнее снижение котировок WTI главным образом вызвано действиями спекулятивных игроков на финансовом рынке, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. В июньском фьючерсном контракте на поставки WTI, который сейчас фактически уже стал основным торгуемым инструментом для рынка, цены в понедельник находились вблизи уровня 22 долларов. По словам Вячеслава Абрамова, сделка ОПЕК+ вступит в силу в мае, поэтому участники рынка могут не учитывать ее в котировках на ближайшие месяцы. Следующий контракт WTI с поставкой в июне торгуется на 70% дороже майского, что говорит об оптимизме рынка относительно восстановления цен на нефть, пояснил он. По его мнению, учитывая будущие цены контрактов Brent, участники ожидают стабилизации в связи со сделкой ОПЕК+ и восстановлением промышленного производства в Китае. Поэтому ущерб, в том числе для российской экономики, в целом продолжительным не будет, уверен он.

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов выделил три специфических фактора, которые определяют историческое падение цен на североамериканскую нефть WTI: падение спроса, критическое сокращение свободных хранилищ и специфический (не вся американская нефть может быть использована на внутреннем рынке). Около 64% добычи нефти в США к началу 2020-го приходилось на долю сланцевой нефти, а она относится к легким сортам и не подходит для местных нефтеперерабатывающих заводов. Поэтому значительные объемы сырья по мере роста производства приходилось экспортировать, сохраняя и импорт. При этом возможности хранить его на территории США практически исчерпаны. Этот третий фактор не будет влиять на стоимость других сортов нефти, включая Brent, пояснил Александр Фролов. При этом российские компании обладают нефтепроводами, что дает существенное преимущество: тарифы на прокачку не зависят от цены фрахта, резюмировал он.