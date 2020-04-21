Существующий кризис может быть длинным, сообщил в интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

«Может быть, один из тезисов, который я хотел бы транслировать, которым я хотел бы поделиться, — это видение возможной длины и глубины этого кризиса. На мой взгляд, он не будет V-образным — то есть резкое падение вниз и быстрый отскок. И, на мой взгляд, он не будет U-образным — то есть какое-то количество времени внизу, а потом быстрый отскок. Вполне возможна такая ситуация — еще раз повторюсь: употребляю осознанно слова «вполне возможно», потому что, как оно будет, не знает никто, — что этот кризис будет длинным», — сказал Греф.

Как он пояснил, понимание горизонта планирования сдвигается. «Когда мы начали об этом думать, когда я начал об этом думать, я стал эту мысль от себя гнать. А потом подумал: если я ее от себя гоню, — значит, я ее боюсь, и тогда нужно ее обязательно спроектировать. И когда я попытался осознать, что такое кризис длиной в год или два, то оказалось, что это крайне полезное занятие — в силу того что мы видим реалистичность этого сценария: если не будет изобретена вакцина, если не будет найдено эффективное лекарство», — рассказал глава Сбербанка.

Также, по его словам, критически важно дать всем, в том числе и клиентам банка, сигнал о том, что этот кризис может быть длинным, что он не продлится месяц, два или три. «Всем нам нужно придумывать новые бизнес-модели, которые позволят сохранить малые и средние предприятия и работоспособность крупных предприятий в тех условиях, которые могут продолжаться долгие месяцы», — отметил Греф.