Правительство может компенсировать российским авиакомпаниям 9,3 млрд рублей недополученных доходов за февраль и март, а далее предоставлять подобную помощь ежемесячно, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Кабмина.

«Рассматриваются дополнительные меры поддержки авиакомпаниям — 7,6 млрд рублей на возмещение недополученных доходов за март (далее — ежемесячно)», — отмечается в материалах правительства. Еще 1,7 млрд рублей авиаперевозчики могут получить за недополученные доходы в феврале.

Российские аэропорты могут получить господдержку в размере 2,1 млрд рублей в качестве компенсации закрытия международных рейсов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в качестве поддержки в условиях пандемии коронавируса авиакомпании получат более 23 млрд рублей. Эти средства должны компенсировать лизинговые платежи, оплату стоянки простаивающих самолетов и расходы на оплату труда работников авиакомпаний.



Кроме того, в конце марта правительство выделило из резервного фонда 1,5 млрд рублей на компенсацию авиаперевозчикам затрат на вывоз россиян из стран, в которых сложилась неблагоприятная ситуация из-за эпидемии коронавируса.